Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Dünyanın ilk ‘genetik tasarımlı’ bebekleri doğdu

Dünyanın ilk ‘genetik tasarımlı’ bebekleri doğdu

Giriş Tarihi: 27.11.2018
Dünyanın ilk ‘genetik tasarımlı’ bebekleri doğdu
ÇİN'de dünyanın "genetik tasarımlı" ilk bebeklerinin doğduğu iddia edildi. Şenzenli araştırmacı He Jiankui, tüp bebek tedavisi yöntemiyle dünyaya gelen ikiz kız bebeklerin DNA'larını geliştirilen "yeni ve etkin" bir yöntemle değiştirdiğini duyurdu. Yedi kadının tüp bebek tedavisi sırasında bazı embriyoların genetiğinin değiştirildiği ve hamilelikle sonuçlanan ilk denemede ikiz kız bebeklerin dünyaya geldiği açıklandı. Uzmanlar, He'nin açıklamasının doğrulanması halinde bunun genetik bilimi ve etik açısından yeni bir dönem başlatacağına dikkat çekiyor. Genetik tasarım, birçok ülkede DNA'da yapılacak değişikliklerin gelecek nesillere aktarılabileceği ve diğer genlere zarar verilebileceği endişesiyle yasak. BBC Türkçe
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Dünyanın ilk ‘genetik tasarımlı’ bebekleri doğdu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN