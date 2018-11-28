11 yıllık eşinden boşanıyor

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Kurtlar Vadisi, Ruhsar, Ağır Roman gibi filmlerde rol alan oyuncu Levent Erim, 11 yıl önce evlendiği Ayşe Feza Erim'e şiddetli geçimsizlik nedeniyle anlaşmalı boşanma davası açtı. Eşiyle ruhen ve fikren anlaşamadıklarını ifade eden Erim, "Birbirimizden herhangi bir nafaka ya da tazminat talebimiz yok" dedi. Erim'in avukatı Barış Kiziroğlu dava dilekçesinde "Tarafların evliliği devam ettirecek bir sebepleri kalmamıştır. Evlilik birliği temelinden sarsılmış olup artık bir araya gelmelerinde sosyal bir fayda kalmamıştır. Bu nedenle şiddetli geçimsizliğe dayalı bu davanın açılması zorunlu olmuştur. Taraflar boşanmanın mali ve hukuki sonuçları hakkında boşanma protokolü hazırlamışlardır. Tarafların boşanmalarına karar verilsin" dedi.