Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Ankara'da fuhuş operasyonu: 17 gözaltı

'da : 17 gözaltı

'da polis ekipleri, fuhuş yapıldığı öne sürülen masaj salonuna operasyon düzenledi. Operasyonda 4'ü kadın 17 kişi gözaltına alındı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 28.11.2018 10:35 Güncelleme Tarihi: 28.11.2018 11:02
Ankara'da fuhuş operasyonu: 17 gözaltı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı istihbari çalışması sonucu, Çankaya ilçesi Emek Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde faaliyet gösteren masaj salonunda fuhuş yapıldığını belirlendi. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, dün gece apartman dairesine operasyon düzenledi. Operasyonda 4'ü kadın 17 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 4 kadın çalışan ve 10 müşteri ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılırken, şüpheli Emin M., Haşmet E. ve Tugay A. fuhşa aracılık ettikleri, yer ve imkan sağladıkları iddiasıyla adliyeye sevk edildi.

Operasyon yapılanan masaj salonunun her odasında bir masaj sedyesi ve duş kabini bulunurken, içinde gelir ve gider hesaplarının yer aldığı iki ayrı ajanda ele geçirildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ankara'da fuhuş operasyonu: 17 gözaltı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN