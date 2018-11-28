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- Avusturyalı kadın Müslüman oldu(Fotoğraflı)Hasan ÇetinMERSİN (İHA) - Mersin Mut ilçesinde müftülüğe müracaat eden Avusturyalı Cornelia Emiliana Krakowwitsch, düzenlenen ihtida merasiminde Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman olup Zeynep adını aldı.Avusturya'da ev hanımı olan 26 yaşındaki Cornelia Emiliana Krakowwitsch, Mersin'in Mut ilçesine bağlı Çivi Mahallesi'nde bulunan arkadaşı vasıtasıyla İslamiyet ile tanıştı. Mut İlçe Müftülüğüne başvuran Cornelia Emiliana Krakowwitsch düzenlenen ihtida merasiminde Müftü Vekili Emre Sakal ve şahitlerin huzurunda Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu.Müftü Vekili Sakal, İslamın şartlarından ve İslam dininin güzelliklerinden söz etti. Kelime-i Şehadet getirip Müslüman olduktan sonra Zeynep ismini alan Cornelia Emiliana Krakowwitsch'a ihtida belgesi verilip Kuran-ı Kerim, dini yayınlardan oluşan bir set ve başörtüsü hediye edildi.Mut Müftü Vekili Emre Sakal, Avusturya vatandaşı olan Cornelia Emiliana Krakowwitsch'in kendi hür iradesiyle Müslüman olmak istediğini belirterek, "Şahitler huzurunda müftülüğümüze müracaat ettiler. Resmi olarak belgelerinde bir engel olmadığı belirlendi. İhtida merasimiyle kendisi hür iradesiyle İslamiyet'i seçti. Kelime-i Şahadeti getirerek Zeynep ismini aldı. Bundan sonraki hayatında kendisine başarılar diliyorum. İnşallah bu kardeşimizde İslamiyete girmek isteyenlere iyi örnek olarak başkalarının da Müslüman olmalarına vesile olacaktır. İslam dinine yeni giren kişi, annesinden doğmuş gibidir. İsmi Zeynep olarak belirlenmiş ve Zeynep kardeşimizin bu mutluluğuna bizde ortak olduk. Rabbim bir ömür İslam dinini yaşamayı nasip eylesin" dedi.(HSÇ-HA-Y)28.11.2018 10:09:39 TSINNNN