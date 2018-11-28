Boşanma nedenleri nelerdir? Boşanma sebepleri

Ülkemizde ve dünya genelinde her gün sayısız insan evliliklerini sonlandırmaktadır. Bunların altında yatan birçok neden vardır. Boşanma nedenleri arasında en önemli etkenler zina, saygısızlık, şiddet, zenginleşme faktörleridir. Evlilik öncesi eşlerin birbirlerini yeterince tanımaması, acele etmeleri de en önemli sebeplerden bir tanesidir. Boşanma nedenlerinin oranlar ile belirlendiği listeye aşağıdan ulaşabilirsiniz.

BOŞANMA NEDENLERİ NELERDİR?

Zina

Şiddet

Saygısızlık

Aşırı Güven

Zenginleşme

İlgisizlik ve zor şeylerden kaçınma

Evlilik öncesi eşlerin birbirlerini yeterince tanımaması

Eşlerin birbirlerine aşırı müdahalesi; Erkeğin kadının, erkeğin işlerine karışması

Baba ve annenin eşlerin işlerine aşırı müdahalesi

Karı veya kocada bulunan sürekli hastalık hali

Aşırı kıskançlık

Erkeğin çalışmaması, karısını çalışmaya zorlaması

Üvey çocuklara uygulanan şiddet

Cinsel ilişkilerdeki dengesizlik

Evliliğe sadece cinsellik açısından bakılması

Eşlerin birbirlerine sürekli yalan söylemesi

İnançlardaki ciddi farklılık

Aşırı yoksulluk

Kadının aşırı lüks yaşam isteği

Alkol ve kötü huylar

Çocuk sahibi olamama

Değişiklik arzusu

Çok erken veya çok geç yaşta evlilik

Sevmediği bire kişi ile evlenmeye zorlanmak

Evlenmeden önce maske takıp gerçek yüzünü saklamak

Tahammülsüzlük

İnternet etkisi

Evlilik kişiyle değil de aile ile yapılıyor imajı

Eğitimdeki farklar

Dedikodu çıkarmak

ORANLARLA BOŞANMA NEDENLERİ

Aşk Bitti (%40)

Aldattı (%36)

Yalan Söyledi ( %30)

Sürekli Kavga Ediyoruz (%20)

Romantik Şeyler Yapmıyoruz (%20)

Bekar Olmayı Arkadaşlara Takılmayı ve Gece Çıkmayı Özledim (%20)

Kariyer Konusunda Hızlı Değil (%20)

Arkadaşlarıyla ve Ailemle Uyumlu Değil (%18)

İlişkimizde Sorun Var (%15)