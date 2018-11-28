Boşanma nedenleri nelerdir? Boşanma sebepleri

Ülkemizde ve dünya genelinde her gün sayısız insan evliliklerini sonlandırmaktadır. Bunların altında yatan birçok neden vardır. Boşanma nedenleri arasında en önemli etkenler zina, saygısızlık, şiddet, zenginleşme faktörleridir. Evlilik öncesi eşlerin birbirlerini yeterince tanımaması, acele etmeleri de en önemli sebeplerden bir tanesidir. Boşanma nedenlerinin oranlar ile belirlendiği listeye aşağıdan ulaşabilirsiniz.
BOŞANMA NEDENLERİ NELERDİR?
- Zina
- Şiddet
- Saygısızlık
- Aşırı Güven
- Zenginleşme
- İlgisizlik ve zor şeylerden kaçınma
- Evlilik öncesi eşlerin birbirlerini yeterince tanımaması
- Eşlerin birbirlerine aşırı müdahalesi; Erkeğin kadının, erkeğin işlerine karışması
- Baba ve annenin eşlerin işlerine aşırı müdahalesi
- Karı veya kocada bulunan sürekli hastalık hali
- Aşırı kıskançlık
- Erkeğin çalışmaması, karısını çalışmaya zorlaması
- Üvey çocuklara uygulanan şiddet
- Cinsel ilişkilerdeki dengesizlik
- Evliliğe sadece cinsellik açısından bakılması
- Eşlerin birbirlerine sürekli yalan söylemesi
- İnançlardaki ciddi farklılık
- Aşırı yoksulluk
- Kadının aşırı lüks yaşam isteği
- Alkol ve kötü huylar
- Çocuk sahibi olamama
- Değişiklik arzusu
- Çok erken veya çok geç yaşta evlilik
- Sevmediği bire kişi ile evlenmeye zorlanmak
- Evlenmeden önce maske takıp gerçek yüzünü saklamak
- Tahammülsüzlük
- İnternet etkisi
- Evlilik kişiyle değil de aile ile yapılıyor imajı
- Eğitimdeki farklar
- Dedikodu çıkarmak
ORANLARLA BOŞANMA NEDENLERİ
Aşk Bitti (%40)
Aldattı (%36)
Yalan Söyledi ( %30)
Sürekli Kavga Ediyoruz (%20)
Romantik Şeyler Yapmıyoruz (%20)
Bekar Olmayı Arkadaşlara Takılmayı ve Gece Çıkmayı Özledim (%20)
Kariyer Konusunda Hızlı Değil (%20)
Arkadaşlarıyla ve Ailemle Uyumlu Değil (%18)
İlişkimizde Sorun Var (%15)