83 yaşında katil oldu cinayeti ağlayarak anlattı

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İstanbul Sarıyer'de 76 yaşındaki eşi Esme Aksakal'ı cep telefonuna gelen mesajlar yüzünden çıkan tartışma sonrasında bıçakla öldüren 83 yaşındaki Bilal Aksakal ağlayarak savunma yaptı. "Bıçağı çıkaramadım. 'Çok geç seni seviyorum' dedim" ifadesini kullanan Aksakal detayları anlattı. Sarıyer'de 2 ay önce yaşanan cinayetin ardından Bilal Aksakal hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Davanın önceki günkü ilk duruşmasında Bilal Aksakal ağlayarak savunma yaptı, özetle şu iddialarda bulundu:"Almanya'da yaşıyorduk ve tatil için sürekli Türkiye'ye gelip gidiyorduk. Kimsede cep telefonu yokken eşine bir tane aldım. Kendisine yeni bir telefon alınca eskisini ben kullanmaya başladım. O telefonda, Alanya'da bir erkekle görüştüğünü öğrendim. İkilinin sürekli mesajlaşıp fotoğraflar gönderdiğini anladım, telefonda tam 130 mesaj saydım. Bana, 'Senden ayrılacağım, senden bıktım. Özgür yaşamak istiyorum' dedi. Boşanmayı düşünüyordum. Yine tatil için Türkiye'ye gelmiştik. Alanyalı kişiden, 'Vay vay vay bakın kim gelmiş' mesajı geldi. Ayrılacağını yineledi, tartıştık. Çanakkale'ye gideceğini ısrarla söyleyince ve 'Erkeksen al bıçağı beni vur, burada bitsin' diyerek bıçağı bana doğru iteledi. Bir anda hayvanlık yaparak bıçağı aldım ve Esme'ye doğru salladım. Yere düştü. İntihar etmek istedim. Başımı dizine koydum. Esme'nin öldüğünü anlayınca gözlerini kapattım. Kendime geldiğimde cezaevindeydim." Mahkeme, maktulün yazıştığı mesajlaşmalarının dökümü için dosyanın bilirkişiye gönderilmesine, sanık Bilal Aksakal'ın da tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.