Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Ankara Valiliği: Terör eylemi iddiaları asılsız

Valiliği: Terör eylemi iddiaları asılsız

Valiliği'nden yapılan açıklamada, kent merkezinde terör eylemi gerçekleştirileceği yönünde sosyal medyada yer alan haberlerin asılsız olduğunu bildirdi

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 29.11.2018 22:46 Güncelleme Tarihi: 29.11.2018 23:24
Ankara Valiliği: Terör eylemi iddiaları asılsız

Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, çeşitli iletişim ve sosyal medya mecralarında toplumda korku, panik ve infial yaratmak amacıyla "Ankara'nın merkezi yerlerinde terör eylemi gerçekleşeceği" yönünde paylaşımlar yapıldığı aktarıldı.

Söz konusu paylaşımların 2016 yılında yapılan paylaşımlarla birebir benzerlik gösterdiğinin anlaşıldığı ifade edilen açıklamada, konu içeriğini teyit edecek nitelikte güvenlik birimlerine intikal eden bir bilgi ya da duyumun bulunmadığı belirtildi.

Açıklamada, güvenlik güçlerinin almış olduğu en üst seviyede tedbirler ile vatandaşların güven, huzur ve selameti için mesai mefhumu gözetmeksizin bundan önce olduğu gibi bundan sonra da görevini gayretle ifa etmeye devam ettiği kaydedildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ankara Valiliği: Terör eylemi iddiaları asılsız
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN