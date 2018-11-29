Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > İstanbul'da ters yönden gelerek kazaya karışan sürücüye meydan dayağı kamerada

'da ters yönden gelerek kazaya karışan sürücüye meydan dayağı kamerada

’nde ters yönden gelerek bir araca çarpan kamyonet sürücüsü, çarptığı araçtaki üç kişi tarafından darp edildi. Yaşanan kavga anı ve sürücünün darp edilmesi cep telefonu kamerası tarafından görüntülenirken, kavga diğer yolcuların da araya girmesiyle son buldu.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 29.11.2018 09:52 Güncelleme Tarihi: 29.11.2018 10:20
GÜNÜN DİĞER VİDEOLARI İÇİN TIKLAYINIZ
Olay, geçtiğimiz pazartesi günü Bağcılar Mahmutbey Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, caddeye ters yönden giren araç sürücüsü, cadde üzerinde seyir halinde bulunan bir otomobile çarptı. Otomobildeki üç kişi de ters yönden gelerek araçlarına çarpan kamyonet sürücüsüne tepki gösterdi. Tartışmanın büyümesi ile otomobildeki üç kişi kamyonet şoförüne saldırdı. Kamyonet sürücüsünün kısa bir süre darp edildiği kavga diğer sürücülerin de araya girmesiyle son buldu. Kavganın son bulmasının ardından taraflar araçlarına binerek olay yerinden ayrıldı. Öte yandan, kavga anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde üç kişinin şahsa saldırdığı ve darp ettiği görülüyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul'da ters yönden gelerek kazaya karışan sürücüye meydan dayağı kamerada
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN