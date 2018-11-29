İstanbul'da ters yönden gelerek kazaya karışan sürücüye meydan dayağı kamerada

BUGÜN NELER OLDU

Olay, geçtiğimiz pazartesi günü Bağcılar Mahmutbey Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, caddeye ters yönden giren araç sürücüsü, cadde üzerinde seyir halinde bulunan bir otomobile çarptı. Otomobildeki üç kişi de ters yönden gelerek araçlarına çarpan kamyonet sürücüsüne tepki gösterdi. Tartışmanın büyümesi ile otomobildeki üç kişi kamyonet şoförüne saldırdı. Kamyonet sürücüsünün kısa bir süre darp edildiği kavga diğer sürücülerin de araya girmesiyle son buldu. Kavganın son bulmasının ardından taraflar araçlarına binerek olay yerinden ayrıldı. Öte yandan, kavga anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde üç kişinin şahsa saldırdığı ve darp ettiği görülüyor.