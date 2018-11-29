Mahkemeden ‘Hakaret yok’ reddi

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Ebru Şallı'nın sevgilisi işadamı Uğur Akkuş, eski eşi Gonca Akkuş'a kendisine hakaret ve iftira içerikli bir haber yaptırdığı iddiasıyla bin liralık tazminat davası açmıştı. Davanın son duruşması önceki gün İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya davacı işadamı gelmedi. Davalı Gonca Akkuş ise hazır bulundu. İşadamı Akkuş'un avukatı, "Davalı, Uğur Akkuş'un şeref ve saygınlığını rencide etmiştir" dedi. Davalı Gonca Akkuş da kimseye haber yaptırmadığını söz konusu ifadeleri Instagram hesabından paylaştığını belirterek davanın reddini istedi. Mahkeme, hakaret unsuru bulunmadığı gerekçesiyle davayı reddetti.