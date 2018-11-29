Son dakika: Süper Loto çekiliş sonuçlar açıklanıyor! Milli Piyango 29 Kasım Süper Loto bilet sorgulama

Çok sayıda şans oyunu tutkununun heyecanlı bekleyişi bugünkü (29 Kasım 2018) Süper Loto çekilişi ile sona eriyor. Bu akşam Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilecek Süper Loto çekilişinin sonuçları ve tüm son dakika haberleri anında sabah.com.tr'de olacak.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Süper Loto çekilişi her zaman olduğu gibi bu hafta da 29 Kasım tarihinde Ankara'da Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21.15'te gerçekleştirilecek. Çekiliş sonuçları belli olduğu anda buradan bilet sorgulayabilirsiniz...

İşte detaylar...