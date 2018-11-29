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'da 17 kilo eroin ele geçirildi

-Başkale karayolu üzerinde polis ekipleri tarafından bir kamyonette yapılan arama 17 kilo 515 gram eroin ele geçirildi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 30.11.2018 06:37 Güncelleme Tarihi: 30.11.2018 06:42
Van'da 17 kilo eroin ele geçirildi
Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar neticesinde Van-Başkale karayolu üzerinde oluşturdukları uygulama noktasında durumundan şüphelenilerek durdurulan 65 plaka sayılı kamtoyonette, Narkotik Madde Arama Köpeği Rexo ile birlikte arama yapıldı. Yapılan detaylı aramada; kamyonetin kasasının altına zulalanmış 34 paket halinde toplam 17 kilo 515 gram eroin maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak E.K. ve Ş.K. isimli şahıslar "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek" suçundan gözaltına alınırken, soruşturma çok yönlü devam ediyor.
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Van'da 17 kilo eroin ele geçirildi
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