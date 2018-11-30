15 Temmuz Derneği Antalya'da şehit ailelerini buluşturdu

Türkiye'nin 36 şehrinden gelen şehit ailelerinin katıldığı kampın açılışında konuşan 15 Temmuz Derneği Başkanı Tank Şebik, derneğin faaliyetlerinden bahsederek "Mübarek şehitlerimizin muazzez hatıralarını, kahramanlıklarını bu vatan evlatlanna unutturmamak için var gücümüzle çalışıyoruz." dedi.

"TEMMUZ RUHUYLA BİRLİKTE OLACAĞIZ"

Şebik, "Nasıl ki 15 Temmuz gecesi gencinden-ihtiyarına, patronundan-çalışanına şehirlisinden-köylüsüne, sağcısından-solcusuna; ezan dediysek, mukaddesat dediysek, namus dediysek, vatan dediysek işte bugün de burada yine bir olacağız, birlikte olacağız. Yeni ve güçlü Türkiye olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Derneğin kuruluşundan bugüne arka planda her türlü desteği esirgemeden seve seve veren çok kıymetli büyüğüm-ağabeyim Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank'a gıyabımda teşekkürlerimi sunuyorum" diyen Tarık Şebik, açılışta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gönderdiği mesajı okudu. Büyük ilgi gören mesajın ardından konuşmasına devam eden Dernek Başkanı Şebik, "Ve yine binbir gündeminin arasında bizleri yüreklendiren, çıkmazlarda yoI gösteren, maddi-manevi desteğini hiç esirgemeyen dünya mazlumlarının ve Türkiye'nin lideri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdogan'a çok teşekkür ediyorum" dedi.

"DEVLETİMİZ VE MİLLETİMİZ ŞEHİTLERİNE SAHiP SAHİP ÇIKMAYA DEVAM EDECEK"

"15 Temmuz Şehit Aileleri Kampı" hakkında konuşma yapan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun ardından kürsüye gelen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 15 Temmuz'da ülkemizin geleceği için canını feda eden şehitlerimize güven borcumuzu hatırlattı. 15 Temmuz ruhunu asla kaybetmeyeceklerini söyleyen Bakan Selçuk, devlet ve milletin şehitlerine sahip çıkmaya devam edeceğini söyledi. Selçuk, "Bütün bakanlığımız sizlerin yanındadır. Millet olarak ülkemize değer katmaya, çalışıp üretmeye devam edeceğiz. Demokrasi tecrübesiyle geleceğin Türkiyesi'ni birlikte inşa edeceğiz" dedi.

Farklı etkinliklerin ve imkanların yer aldığı kampta şehit aileleri yaşadıkları zorlu sürelerden uzaklaşarak bir araya geldiler. Geçtigimiz yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde yapılan kampın bu yıl ikincisi düzenleniyor. "Birlikte Büyük Bir Aileyiz" temasıyla yapılan program, 2 Aralık Pazar gününe kadar devam edecek.