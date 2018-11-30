‘Bu bir vicdan meselesi’

BUGÜN NELER OLDU

PROF. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı ve 2019 yılı Koordinatörü Kırıkkale Üniversitesi ile 10 üniversite arasında, "2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı" etkinlikleri kapsamında iş birliği protokolü imzalandı. Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan imza töreninde yaptığı konuşmada, Müslüman bilim adamlarının bilim tarihinde hak ettikleri yeri bulması için gayret sarf ettiklerini belirterek "Bu bir intikam meselesi değil, bu bir vicdan meselesidir. O bakımdan vakfımızın ana maksadı elbette bu bilimler tarihindeki adaletsizliğin giderilmesi ve bilimler tarihindeki o boşluğun doldurulmasıdır" dedi.