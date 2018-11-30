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bugün saat kaçta? sorusu özellikle ülkemizin en kalabalık şehri olan 'da yaşayan vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde sorgulanıyor. Bilindiği gibi, Cuma namazı saati Türkiye'nin 7 bölgesi ile 81 ilinde değişiklik gösteriyor. Peki, İstanbul'un yanı sıra , , ve gibi büyük illerimizde 30 Kasım saat kaçta kılınacak?

Giriş Tarihi: 30.11.2018 09:35 Güncelleme Tarihi: 30.11.2018 09:36
Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 30 Kasım İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa il il bugün Cuma namazı saati

Cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak? Her cuma vakti kılınan Mübarek Cuma namazı İslam alemi için çok büyük bir öneme sahiptir. Ülkemizin en kalabalık şehirleri olan İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'da yaşayan vatandaşlarımız da 30 Kasım Cuma namazı bugün saat kaçta? sorusunun yanıtını arıyor.

Haberimizde 30 Kasım il il Cuma namazı saatlerini bulabilirsiniz.

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CUMA NAMAZI BUGÜN SAAT KAÇTA KILINACAK?

Cuma namazı bugün İstanbul'da 12.59'da okunacak öğle ezanının ardından kılınacak. Ankara'da ise Cuma namazı 12.43'te okunacak öğle ezanından sonra kılınacak. İzmir'de Cuma namazı ise 13.06'da okunacak öğle ezanının ardından kılınacak.

Bursa'da ise Cuma namazı 12.58'de okunacak öğle ezanın ardından eda edilecek.

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