Durak sahibine kurşun yağmuru

BUGÜN NELER OLDU

Olay, Koza Mahallesi'nde bulunan bir AVM'nin taksi durağında dün saat 13.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, bir alışveriş merkezinde bulunan taksi durağı sahibi Yusuf Yılmaz, lüks marka bir ciple gelen 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Vücuduna 7 kurşun isabet eden Yılmaz, kanlar içinde yere yığılırken, saldırganlar geldikleri araca binerek olay yerinden kaçtı. Taksiciler tarafından yaklaşık 200 metre uzaklıkta bulunan özel bir hastaneye kaldırılan Yılmaz, kurtarılamadı. Olayla ilgili çalışma başlatan Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Yılmaz'ın ortağı şüpheli Uğur Süt'ü olaydan dakikalar sonra yakalayarak gözaltına aldı. İki kişinin alacak verecek davası yüzünden tartıştıkları öğrenildi. İddialara göre Yılmaz'ın Süt'e 50 bin lira borcu vardı, borcunu istemeye gitti ne parası deyince aralarındaki kavga büyüdü. Belindeki silahı çıkarıp ateş etti.