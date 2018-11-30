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Durak sahibine kurşun yağmuru

Esenyurt’ta durak sahibi , bir ’nin otoparkında silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti

BARIŞ SÖZAL
BARIŞ SÖZAL YUNUS EMRE KAVAK Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 30.11.2018
Durak sahibine kurşun yağmuru
Olay, Koza Mahallesi'nde bulunan bir AVM'nin taksi durağında dün saat 13.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, bir alışveriş merkezinde bulunan taksi durağı sahibi Yusuf Yılmaz, lüks marka bir ciple gelen 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Vücuduna 7 kurşun isabet eden Yılmaz, kanlar içinde yere yığılırken, saldırganlar geldikleri araca binerek olay yerinden kaçtı. Taksiciler tarafından yaklaşık 200 metre uzaklıkta bulunan özel bir hastaneye kaldırılan Yılmaz, kurtarılamadı. Olayla ilgili çalışma başlatan Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Yılmaz'ın ortağı şüpheli Uğur Süt'ü olaydan dakikalar sonra yakalayarak gözaltına aldı. İki kişinin alacak verecek davası yüzünden tartıştıkları öğrenildi. İddialara göre Yılmaz'ın Süt'e 50 bin lira borcu vardı, borcunu istemeye gitti ne parası deyince aralarındaki kavga büyüdü. Belindeki silahı çıkarıp ateş etti.
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Durak sahibine kurşun yağmuru
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