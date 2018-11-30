Filtre kahve nedir nasıl yapılır?

Filtre kahve, neredeyse tüm marketlerde hazır olarak satılır. Bunun yanı sıra filtre kahveyi aktardan satın almak ya da kahve makinesiyle çekirdekleri çektirerek elde etmek de mümkündür.

Filtre kahve, french press ya da kahve makinesiyle yapılır. Bu işlem için ilk etapta çekilmiş filtre kahvenin satın alınması gerekir. Eğer filtre kahve hazırlamak için kullanılacak araç french press ise orta çekilmiş kahvenin tercih edilmesi daha doğru olur. Bu kahvenin kahve satışı gerçekleştiren dükkanlardan ve marketlerden satın alınması mümkündür.

Filtre kahve makinesi ile demleme

Eğer filtre kahve hazırlamak için kullanacağınız ürünün tercihini filtre kahve makinesinden yana kullandıysanız aşağıdaki adımları uygulamanız gerekiyor:

1 fincan kahve hazırlamak için orta öğütülmüş kahveyi makinenin üst kısmındaki filtreye koyun.

Ardından su haznesini 300 ml kadar su ile doldurun ve haznenin kapağını kapatın.

Makinenin düğmesine basın ve kahvenin demlenmesini bekleyin.

Damla damla akacak kahve sonunda alt haznede birikir ve içime hazır hal alır.

Bu yöntemin son derecede pratik olması, filtre kahve hazırlanırken yaygın olarak tercih edilmesinin en önemli sebebidir.

French press ile demleme

Eğer filtre kahve hazırlamak için kullanacağınız ürünün tercihini french press'ten yana kullandıysanız aşağıdaki adımları uygulamanız gerekiyor:

Kalın öğütülmüş 17 gram kadar kahveyi french press'in içine koyun.

Ardından 95 ml'lik suyu üzerine ilave edin.

French press'in kapağını kapatın.

Bu şekilde 5 dakika kadar bekledikten sonra kapağı aşağıya doğru bastırın.

Filtre kahve nasıl içilir?

Bu sorunun cevabı herkes için farklıdır. Kahvenin içimi ağız zevkine göre şekillenir. Sade içilen kahvenin tadı daha iyi hissedilir. Ancak bu şekilde bir içim kimilerinin ağzında acı bir tat bırakabilir. Bu sebeple filtre kahvenin içerisine az miktarda şeker ya da süt ekleyerek içen kişiler de mevcuttur.