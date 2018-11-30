Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > ODTÜ’lü İrem’in akıl almaz ölümüne ilişkin görüntü ortaya çıktı

’lü İrem’in akıl almaz ölümüne ilişkin görüntü ortaya çıktı

() öğrencisi ’ün, üniversitede kamyonetin açık kasa kapağının başına çarpması sonucu hayatını kaybettiği olaya ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Kamyonetin kasasının açık olmasına rağmen şoförün aracı sürmeye devam ettiği görüldü.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 30.11.2018 14:13 Güncelleme Tarihi: 30.11.2018 14:14
ODTÜ’lü İrem’in akıl almaz ölümüne ilişkin görüntü ortaya çıktı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ODTÜ'de okuyan İrem Kütük'ün ölümüne yönelik yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Hazırlanan iddianamede kamyonet sürücüsü Tahir K.'nin (50) "taksirle ölüme neden olma" suçundan 6 yıla kadar hapsi istendi. İddianamede, Kütük'ün ODTÜ yerleşkesi içerisinde kaldırımda yürüdüğü belirtilerek, "Tahir K. idaresindeki ODTÜ'ye ait kamyonu ile olay yerinde seyir halindeyken kamyonun arkasındaki demir kapağı tutan mekanizmanın yerinden çıkması sonucu maktulenin başına çarparak maktulenin ölümünün araç dışı trafik kazası ile husulü mümkün künt kafa travmasına bağlı Çoklu açık çökme kırıkları ile gelişen beyin kanaması, beyin doku hasarı sonucu meydana geldiği anlaşılmıştır" denildi.

KASA KAPAĞI SÜREKLİ SAĞA SOLA HAREKET EDİYOR

ODTÜ'deki güvenlik kamerası kayıtları iddianameye delil olarak eklendi. Güvenlik kamerası kayıtlarına göre, Kütük'ün saat 12.04 sıralarında üniversitenin A4 kapısından kaldırımda yürüyerek fakültesine doğru gittiği görülüyor. Saat 12.05 sıralarında ise kamyonetin üniversiteye giriş yaptığı görüntülere yansıyor. Kapağın kamyonetin yan tarafına takılı olduğu, bir müddet sonra da açıldığı görülüyor. Kamyonetin A4 kapısına saat 12.05.38'de giriş yaptığı, kasasının ise sağa sola hızlı bir şekilde hareket ettiği kameralarca kaydedildi. Kasanın kaldırımda yürüyen bir erkek öğrenciyi de teğet geçtiği görülüyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
ODTÜ’lü İrem’in akıl almaz ölümüne ilişkin görüntü ortaya çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN