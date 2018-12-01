Beylikdüzü’nde parka imar isyan ettirdi

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İstanbul Beylikdüzü'nde Kavaklı Mahallesi'ndeki 2 dönümlük yeşil park alanını imara açmak isteyen CHP'li Beylikdüzü Belediyesi'ne tepki büyük. Belediye, Batı Trakya Bulvarı'nda 20 yıllık taşları söktü ve bataklığa çevirdi. Vatandaşlar ayaklarına geçirdikleri çizmeyle belediyeye tepki gösterdi. Protestoculardan "Balıkçı Kenan" adıyla bilinen Kenan Balcı, "Burası çocuklarımızın geleceği. Bu alanı ranta açmayın" dedi. Balcı "İlçe belediyesinin meclisinden planı geçirip, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne göndermişler. Konuyu İBB'deki yetkililere iletince değişiklik isteği reddedildi. Şimdi aynı yeri yeniden İBB'ye göndermişler. Beylikdüzü Belediyesi'ne gidip durumu sorduğumuzda bize üç maymunu oynuyorlar. Kılıçdaroğlu her fırsatta 'Hizmet görmek istiyorsan CHP'li belediyelere bakacaksın' diyor. Gelsin görsün. Çocuklarımızın oyun alanları nasıl ranta kurban ediliyor" dedi.