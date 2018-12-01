Son dakika haberi: Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ Sayısal Loto 1 Aralık bilet sorgulama

Çok sayıda şans oyunu tutkununun heyecanlı bekleyişi bugünkü (1 Aralık 2018) Sayısal Loto çekilişi ile sona erdi. Bu akşam Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişinin sonuçları ve tüm son dakika haberleri anında sabah.com.tr'de olacak.

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ GERÇEKLEŞTİ

Sayısal Loto çekilişi için heyecanlı bekleyiş sona erdi. 28 Kasım Çarşamba akşamı yapılan Sayısal Loto çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 917.091,03 TL'lik ikramiye devretmişti. Bu hafta büyük ikramiye talihlisini bulabildi mi?

İşte Sayısal Loto sonuçları!