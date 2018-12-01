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haberi: çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ Sayısal Loto 1 Aralık bilet sorgulama

haberi... Şans oyunları oynayan yüz binlerce vatandaş için şans oyunları sonuçları heyecan kaynağı olmaya devam ediyor. Bugün de, çekiliş sonuçları şans oyunu takipçileri için merak konusu oldu. İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen 1 Aralık Sayısal Loto çekiliş sonuçları bu akşam belli oldu. Bilet sorgulama işlemini yapmak isteyen vatandaşlar, haberimizden sorgulama yapabilirler. İşte Sayısal Loto çekilişi ile ilgili detaylar…

Giriş Tarihi: 1.12.2018 21:48 Güncelleme Tarihi: 1.12.2018 22:00
Son dakika haberi: Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ Sayısal Loto 1 Aralık bilet sorgulama

Çok sayıda şans oyunu tutkununun heyecanlı bekleyişi bugünkü (1 Aralık 2018) Sayısal Loto çekilişi ile sona erdi. Bu akşam Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişinin sonuçları ve tüm son dakika haberleri anında sabah.com.tr'de olacak.

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ GERÇEKLEŞTİ

Sayısal Loto çekilişi için heyecanlı bekleyiş sona erdi. 28 Kasım Çarşamba akşamı yapılan Sayısal Loto çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 917.091,03 TL'lik ikramiye devretmişti. Bu hafta büyük ikramiye talihlisini bulabildi mi?

İşte Sayısal Loto sonuçları!

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Son dakika haberi: Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ Sayısal Loto 1 Aralık bilet sorgulama
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