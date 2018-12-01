Şişli’de silahlı kavga: 1 yaralı

Alınan bilgiye göre, Harbiye Mahallesi Nişantaşı Abdi İpekçi Caddesi'nde bir gece kulübü önünde iki grup arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada bir kişi silahla vurularak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

112 ekipleri, kimliği henüz belirlenemeyen yaralı kişi ile olay nedeniyle fenalık geçiren biri kadını, ilk müdahalenin ardından Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Polis ekipleri ise caddeyi araç trafiğine kapatarak olay yerindeki boş kovaları topladı.

Kavgaya karışıp kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.