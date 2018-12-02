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Balkonda köpeğini döven adama gözaltı

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 2.12.2018
Balkonda köpeğini döven adama gözaltı
Kadıköy'de bir binanın balkonunda köpeğine şiddet uygularken görüntülenen ve ismi açıklanmayan bir kişi gözaltına alındı. Acıbadem Mahallesi Tekin sokaktaki evinin balkonunda köpeğine terlik ve yumrukla şiddet uygulayan bir kişi cep telefonu ile görüntülendi. Olay görüntülerinin ortaya çıkması üzerine hayvanseverler bina önünde toplandı. Hayvanseverler köpeğe uygulanan şiddeti protesto etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Şikayetler üzerine köpeğine şiddet uygulayan kişi, polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
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Balkonda köpeğini döven adama gözaltı
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