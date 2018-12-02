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Haliç Metro Köprüsü'nde intihar girişimi

Haliç Metro Köprüsü'nde intihar amaçlı köprüye çıkan bir kişi paniğe neden oldu. Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şahsı ikna ederek polis merkezine götürdü.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 2.12.2018 15:00 Güncelleme Tarihi: 2.12.2018 15:11
Haliç Metro Köprüsü'nde intihar girişimi

Olay, saat 13.30 sıralarında Haliç Metro Köprüsü'nde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz bir kişi, henüz bilinmeyen bir nedenden köprüye çıkarak intihar girişiminde bulundu. Olayı gören vatandaşlar vakit kaybetmeden durumu polise bildirdi. Yanında bulunan akrabasının ve çevredeki vatandaşların şahsı ikna çabaları yetersiz kalınca, devreye olay yerine gelen polis ekipleri girdi. Polisin ikna çalışması sonuç verdi ve şahıs intihar etmekten vazgeçti.

Şahıs ardından işlemleri yapılmak üzere Beyazıt Polis Merkezine götürüldü.

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Haliç Metro Köprüsü'nde intihar girişimi
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