Hastanede silahlı kavga

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Osmaniye'de, özel hastanede, aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan emekli polis memuru Ahmet Loş ile yeğeni Asım Loş yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı. Olay, önceki akşam merkeze bağlı Raufbey Mahallesi Dr. Devlet Bahçeli Bulvarı'ndaki özel hastanede meydana geldi. Aralarında husumet bulunduğu iddia edilen iki grup, hastanede karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken taraflar birbirlerine hastane içinde tabancalarla ateş açtı. Olayda, kurşunların isabet ettiği emekli polis memuru Ahmet Loş, Asım Loş, Mustafa Loş ile Sabiha Loş ve karşı gruptaki Bülent Çevik yaralandı. Hastaneye özel harekât timleri ve zırhlı polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastanede tedaviye alınırken, durumu ağır yaralı olan Ahmet Loş ile yeğeni Asım Loş, gece saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mustafa Loş'un hayati tehlikesinin devam ettiği, Sabiha Loş ve Bülent Çevik'in ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan Manisa'nın Turgutlu ilçesi Devlet Hastanesi bahçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada her iki taraftan 5 kişi yaralandı.