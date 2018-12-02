Piknikte kayalıklardan düşüp öldü

Olay, öğle saatlerinde Şemdinli ilçesine 40 kilometre uzaklıktaki Ortaklar Köyü Basya Vadisi yakınlarında meydana geldi. Sabah saatlerinde arkadaşlarıyla birlikte pikniğe giden esnaf, evli ve 4 çocuk babası Hamza Yılmaz, vadide yürürken bir anda dengesini kaybetti, kayalıklardan yuvarlandı.

Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yılmaz'ın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Şemdinli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayı duyup hastaneye giden Yılmaz'ın yakınları sinir krizleri geçirdi.