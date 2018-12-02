Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Piknikte kayalıklardan düşüp öldü

Piknikte kayalıklardan düşüp öldü

'nin ilçesinde gittiği piknikte dengesini kaybedip kayalıklardan düşen , hayatını kaybetti.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 2.12.2018 17:36
Piknikte kayalıklardan düşüp öldü

Olay, öğle saatlerinde Şemdinli ilçesine 40 kilometre uzaklıktaki Ortaklar Köyü Basya Vadisi yakınlarında meydana geldi. Sabah saatlerinde arkadaşlarıyla birlikte pikniğe giden esnaf, evli ve 4 çocuk babası Hamza Yılmaz, vadide yürürken bir anda dengesini kaybetti, kayalıklardan yuvarlandı.

Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Yılmaz'ın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Şemdinli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayı duyup hastaneye giden Yılmaz'ın yakınları sinir krizleri geçirdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Piknikte kayalıklardan düşüp öldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN