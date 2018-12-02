Uyumayan bebek annesini iş sahibi yaptı

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Bebeğinin sadece aspiratör sesiyle uykuya dalabildiğini keşfeden Sylwia Regulska Güney, "Benim yaşadıklarımı başka anneler yaşamasın" diyerek içinde ses sistemi olan peluş ayı üretti. Budizzz'in içinde yeni doğan bebeklerin anne karnındaki sesi duyarak uyumasını sağlayan bir ses sistemi olduğu kaydedilirken, bebekler beyaz gürültü de denen bu sesleri duyduklarında kendilerini anne karnındaymış gibi hissederek uykuya dalabiliyor. Oğlunun uyumakta güçlük çektiğini ifade eden Güney "Ne zaman mutfakta aspiratör çalışsa uyuyordu. Mutfaktan çıkamıyorduk" dedi.