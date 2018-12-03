Define avcılarının magnetli ‘remi araç’ oyununu polis bozdu

Denizli'de 4x4 arazi araçlarına farklı kamu kurumlarına ait magnet yapıştırarak resmi araç izlenimi verip dağlarda kaçak kazı yapan şebeke polis operasyonu ile çökertildi. Operasyonda 8 kişi gözaltına alınırken farklı tarihi dönemlerde ait 190 adet sikke ve 144 adet tarihi eser ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, operasyonun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne vatandaşlar tarafından yapılan ihbarların değerlendirilmesi sonucu yapıldığı belirtildi. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından yapılan operasyonda kent genelindeki dağlık alanlarda ki kayalık bölgelerde kaçak kazılar yapıldığını tespit etti. Söz konusu şahısları takibe alan ekipler define avcılarının 4x4 arazi şartlarına uygun araçlara resmi araç statüsü kazandırmak ve dikkat çekmemek için farklı kamu kurumlarına ait magnetler yapıştırıldıklarını belirlediler. Yapılan takip sonrası harekete geçen polis ekipleri 8 şahsı kazı çalışmalarında kullandıkları araç ve gereçler ile birlikte dedektörlerle yakaladı.





250 PARÇAYA YAKIN TARİHİ ESER ELE GEÇİRİLDİ

Ardından şahısların tarihi eserleri taşımada kullandıkları araçlar ile ikametlerinde arama yapan ekipler 190 adet sikke ve 144 adet tarihi eser ele geçirdi. Yakalanan tarihi eserlere el konuldu. Ele geçirilen ve tarihi eser olabileceği değerlendirilen objelerin içerisinde vazo, testiler, dökme kurşun, demir halka, mızrak ucu, saç iğnesi, terazi, kantar, barutluk, çivi, kandil, metal kutu, takı ve heykel gibi parçalardan oluştuğu belirtildi.





ESERLERDE MEDUSA'NIN BETİMLEMESİNE RASTLANDI

Ele geçirilen tarihi eserleri uzman arkeolog ve müze araştırma görevlileri inceleyerek ayrıca bir rapor düzenlendi. Yapılan tespitler sonucu ele geçirilen eserlerin bakır, bronz, gümüş, fibula cinsinde olan sikke ve tarihi eserlerin Osmanlı, Roma, Hellenistik, Geç Şehir, İslami, Grek, Etnografik ve Bizans dönemlerine ait olduğu bildirildi. Eserlerin üzerilerinde bulunan kabartma ve figürlerde Didim Apollon tapınağındaki Medusa'nın betimlemesinin yapıldığı, tanrı, tanrıça ve hayvan figürlerinin olduğu, Hz. İsa portresinin ve imparator ile karısının figürlerinin bulunduğu tespit edildi.

Operasyonda gözaltına alınan 8 şahsın işlemlerinin devam ettiği bildirildi.