Dikili ve Çeşme'de 59 düzensiz göçmen yakalandı

Dün saat 08.19'da İzmir'in Dikili ilçesi Salihleraltı önlerinde lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu ekiplere bildirildi.
Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından durdurulan lastik bot içerisindeki Afganistan uyruklu 7 erkek, 4 kadın ve 9 çocuk olmak üzere toplam 20 düzensiz göçmen yakalandı.
Öte yandan 1 Aralık tarihinde de saat 21.35'de, İzmir'in Çeşme ilçesi Uç burun önlerinde görevli Sahil Güvenlik botlarınca durdurulan lastik bot içerisinde 36 erkek, 1 kadın ve 2 çocuk olmak üzere 31 Filistin, 8 Suriye uyruklu toplam 39 düzensiz göçmen yakalandı.