Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Beşiktaş’ta silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

’ta : 1 ölü, 1 yaralı

’ta iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 5.12.2018 04:49
Beşiktaş’ta silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Alınan bilgiye göre, Ortaköy Duvarcı Sokak'taki üç katlı binanın üst katında iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma başladı. M.M.Ö, kavgaya dönüşen tartışmada E.O. ve M.Ç'ye silahla ateş etti. Açılan ateş sonucu iki kişi ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, M.Ç'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan E.O. ise hastaneye kaldırıldı. E.O'nun hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri, silahlı saldırıyı gerçekleştiren M.M.Ö'yü kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan M.M.Ö'nün emniyetteki işlemleri sürüyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş’ta silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN