‘Hayat mücadeledir azmeden kazanır’

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3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Sancaktepe Belediyesi bir dizi etkinliğe imza attı. Samandıra Kültür Merkezi'nde engelli vatandaşlar ile bir araya gelen Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem "Azmin ve inancın önünde hiçbir engelin kalmadığına hep beraber şahitlik yapıyoruz. Hayat bir mücadeledir. Mücadele eden kazanır" ifadelerini kullandı. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü sebebiyle Samandıra Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem, AK Parti İstanbul Milletvekili Eyüp Özsoy, AK Parti İstanbul eski milletvekili Gürsoy Erol, İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Cemil Boz'un yanı sıra vatandaşlar katıldı. Programın açılışında konuşan Başkan Erdem, "Azmin ve inancın önünde hiçbir engelin kalmadığına hep beraber şahitlik yapıyoruz. Hayat bir mücadeledir. Mücadele eden kazanır. Mücadeleden kaçan, korkak olanlar, iradesi zayıf olanlar, biraz da tembel ve miskin olanlar kaybedenlerden oluyor. Mücadele edenler her zaman bir mesafe kaydediyor" ifadelerini kullandı. Program öncesinde Engelli Dinlenme Evi kursiyerlerin hazırladığı el emeği ürünleri sergisi ise katılımcıların yoğun ilgisine neden oldu.