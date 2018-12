İBB Başkanı Mevlüt Uysal: İstanbul'da engellilerin ulaşamayacağı yer olmayacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 'Geleneksel Dünya Engelliler Günü Buluşması' İBB Deniz Köşk Davet Salonu'nda Başkan Mevlüt Uysal'ın katılımıyla gerçekleşti. Engelliler buluşmasına AK Parti Avcılar İlçe Başkanı Yaşar Karaarslan, AK Parti eski milletvekili Lokman Ayva, Ampute Milli Takımı Kaptanı Osman Çakmak, İBB Spor Kulübü'nün engelli sporcuları, İBB'nin ilgili bürokratları ile bine yakın engelli ve ailesi katıldı.



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, konuşmasında şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanımız engelliler ile ilgili ilk çalışmayı Büyükşehir Belediyesi'nde başlattı. O zaman biz İBB olarak her zaman en iyisini, en yenisini yapmak zorundayız. Böyle bir sorumluluğumuz var. Bugüne kadar yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Şu anda 1994'ten beri yaz kampımız devam ediyor. Şile Kampımız da açıldı. Artık kış kampı da olacak. Kamp süresi uzatıldı. 12 boyunca kamp olacak. Hayırlı olsun."



"ENGELLİLERİN ULAŞAMAYAĞI HİÇBİR YER KALMAYACAK"



"Büyükşehir Belediyesi olarak şehri engellilerin ulaşabileceği hale dönüştürmek zorundayız" diyen Uysal, "Kaldırımları, caddeleri, okulları, camileri, hastaneleri, belediye binalarımızı hepsini dönüştürmek zorundayız. Bugüne kadar çok büyük mesafe alındı. İnşallah engellilerin ulaşamayacağı hiçbir yer kalmayacak. Spor adına, sosyal faaliyetler adına her türlü aktivitenin içerisinde olmalısınız. Bu konuda sizlerin birebir içerisinde olduğunuz çalışmalar var. Müzik gruplarından kurslara, eğitimlere her türlü çalışmanın içerisinde varsınız. İnşallah olmaya da devam edeceksiniz" şeklinde konuştu.