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'da eden kadını kurtaran polisler ödüllendirildi

’nun Altınordu ilçesinde 3'üncü kat penceresinden atlayarak girişiminde bulunan kadın, polis memurlarının gerdiği montun üstüne düşerek son anda kurtarıldı. Polis memurları da Altınordu Kaymakamı Niyazi Erten tarafından 'başarı belgesi' ile ödüllendirildi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 4.12.2018 19:02 Güncelleme Tarihi: 4.12.2018 19:03
Ordu'da intihar eden kadını kurtaran polisler ödüllendirildi

Olay, 28 Kasım günü Altınordu ilçesinin Yeni Mahallesi'nde, cadde üzerindeki 3 katlı binada meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen, kimliği belirlenemeyen kadın, oturduğu evin 3'üncü katında pencereye çıkarak intihara kalkıştı.

Olay anı çevredeki bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, polislerin binaya koşup önlem aldıkları görüldü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayı telsizden duyup bölgeye intikal eden, biri komiser yardımcısı 2 polis memuru, bina önüne gelerek intihara kalkışan kadını ikna etmek istedi. Kadının pencereden sarktığını fark eden ve ikna olmayacağını anlayan polislerden biri üzerindeki montu çıkarıp, bina önünde gerdi.

Yüzlerindeki gülümseme her şeye değerdi

Saniyeler sonra, sarktığı pencereden kendisini boşluğa bırakan kadın, polislerin gerdiği montun üzerine düştü. Yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kadınının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

2 POLİS ÖDÜLLENDİRİLDİ

Olayda önlem alıp, gerdikleri montla intihara kalkışan kadının hayatını kurtaran 2 polis memuru, Altınordu Kaymakamı Niyazi Erten tarafından 'başarı belgesi' ile ödüllendirdi.

Erten, olay anında göstermiş oldukları cesaret ve örnek davranışları nedeniyle, makamında kabul ettiği 2 polis memurunu tebrik etti.

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Ordu'da intihar eden kadını kurtaran polisler ödüllendirildi
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