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Sınırları aşan töreni... İnternetten tanıştılar, internet üzerinden evlendiler

Türkiye'de üniversite eğitimine devam eden Bangladeşli öğrenci Moshiur Rahman, ailesinin kendi ülkesinde görücü usulü ile bulduğu Maria Tasnin ile internet üzerinden gerçekleşen nikahla evlendi. Tasnin ile yüz yüze hiç görüşmeyen Rahman, eşini ilk kez 2 ay sonra Türkiye'ye geldiğinde görebilecek.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 4.12.2018 09:48 Güncelleme Tarihi: 4.12.2018 10:09
Sınırları aşan evlilik töreni... İnternetten tanıştılar, internet üzerinden evlendiler

Moshiur Rahman'ın ailesi tarafından görücü usulü ile bulunan ve beğenilen Maria Tasnin, internet üzerinden Rahman ile de tanışarak görüşmeler yapmaya başladı. Birbirlerini beğenen ve kararı alan çift, nikâh ile ilgili planlamalar yaptı. Ülkesinde İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde okuyan Maria Tasnin, sınav dönemine kısa bir süre kalması nedeniyle Türkiye'ye 2 ay sonra gelme kararı aldı. Nikâhı bir an önce kıymak isteyen Rahman-Tasnin ikilisi, bunun üzerine Skype üzerinden evlenmeye karar verdi.

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Sınırları aşan evlilik töreni... İnternetten tanıştılar, internet üzerinden evlendiler
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