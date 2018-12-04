Sınırları aşan evlilik töreni... İnternetten tanıştılar, internet üzerinden evlendiler

Moshiur Rahman'ın ailesi tarafından görücü usulü ile bulunan ve beğenilen Maria Tasnin, internet üzerinden Rahman ile de tanışarak görüşmeler yapmaya başladı. Birbirlerini beğenen ve evlilik kararı alan çift, nikâh ile ilgili planlamalar yaptı. Ülkesinde İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde okuyan Maria Tasnin, sınav dönemine kısa bir süre kalması nedeniyle Türkiye'ye 2 ay sonra gelme kararı aldı. Nikâhı bir an önce kıymak isteyen Rahman-Tasnin ikilisi, bunun üzerine Skype üzerinden evlenmeye karar verdi.