Şule’nin ölümüne ağırlaştırılmış müebbet

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Ankara'da bir plazanın 20'nci katından 29 Mayıs'ta sabah saatlerinde şüpheli bir şekilde düşerek hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Şule Çet soruşturması tamamlandı.Cumhuriyet Savcısı Aykut Hüseyin Koca'nın hazırladığı iddianamede tutuklu sanıklar Çağatay Aksu ile Berk Akand'a "Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, nitelikli cinsel saldırı ve kasten adam öldürme" suçlarından 1'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 39 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianamede şu değerlendirmeler yapıldı:Çağatay Aksu, Çet'i yemeğe davet etti. Çet, Aksu ve arkadaşının kendisine iş bulacağını düşünerek daveti kabul etti. Çet ev arkadaşına "Çağatay alkol alınca bana asılıyor" dedi. Bu nedenle ev arkadaşı ile belli aralıklarla mesajlaştı. Yemekten sonra şüpheliler Çet'i ofise götürdü. Şule'nin ortamdan hoşnut olmadığı arkadaşına attığı mesajdan anlaşıldı.Şüphelilerin ifadelerine karşılık Adli Tıp Kurumu raporlarına göre olay gecesi Çet cinsel saldırıya maruz kaldı.Cinsel saldırıdan sonra maktulün bu konuyu sorun yapacağını düşünen şüphelilerin maktulü darp ederek ölümüne sebebiyet verdikleri ve maktul üzerinde oluşan travma ve şiddet delillerini karartmak amacıyla ofisin penceresinden aşağıya attıkları yönünde kanaat oluşmuştur. Şüphelilerin olaydan sonra pencereden izleri sildiği ve bardakları yıkadıkları belirlendi.