Trabzon ve Rize'nin çöp üretimi 9,2 kat arttı

Trabzon'da 2000'li yılların başında evsel atıkların yüzde 88,2'sinin deniz dolgu alanlarına, yüzde 10,3'ünün boş arazilere, yüzde 1,5'inin derelere dökülmesinin ardından dönemin idarecileri çöp sorununu çözmek için harekete geçti.

Trabzon ve Rize illerinin çöp sorununu çözmek için kurulan Trabzon Rize Katı Atık Birliği (TRABRİKAB) kapsamında Sürmene ilçesine bağlı Çamburnu beldesi Kutlular Mahallesi'nde 2005-2007 yılları arasında 'Kutlular Düzenli Depolama Sahası' yapıldı. Ancak burada hiç bir zaman "düzenli" depolama gerçekleştirilmedi. Tesisin tüm yönleriyle vahşi bir çöp depolama sistemini sürdürdüğü biliniyor.

HEMEN YANINA YENİSİ YAPILDI

Kurulduğu ilk günden geçen 11 yılda yaklaşık 2 milyon 200 bin ton katı atığın depolandığı Çamburnu'ndaki 1 milyon 600 bin m3'lük düzenli depolama alanı artık ihtiyacı cevap veremez hale gelirken, günde yaklaşık 850 ton katı atığın geldiği depolama alanında en fazla atık 2016 yılında depolandı. Bir yıl ömrü kaldığı öğrenilen Kutlular Düzenli Depolama Sahası'nın yerine katı atıkların depolanması için yeni bir alan seçildi.

Araklı ve Arsin ilçeleri arasındaki Taşönü mevkiinde eski taş ocağının bulunduğu 243 bin metrekarelik yeni bir katı atık depolama tesisi kurulması planlanıyor. 2015 yılında başlanılarak 2017 yılında tamamlanan 'Düzenli depolama alanları için yer tespiti çalışması ve alternatif katı atık bertaraf sistemleri araştırılması' projesi ile Araklı ilçesindeki Töşönü mahallesi maden ocağı alanı proje sahası olarak öngörüldü. Projeye ilişkin fizibilite raporu onaylanırken, proje ile ilgili 'ÇED olumlu kararı' alındı.

Araklı Taşönü Sahasında kurulması planlanan yakma sistemi devreye girinceye kadar 1,5-2 yıl daha çöp depolayabilmek için Çamburnu Düzenli Depolama Sahası yanında ek lot yapıldı.



METAN GAZINDAN ELEKTRİK ÜRETİLİYOR

Kutlular Düzenli Depolama Sahasında TRABRİKAB tarafından metan gazının değerlendirilmesi amacıyla da 2014 yılının Eylül ayında metan gazından elektrik elde edilmeye başlandı. Sahada yapılan gaz ölçümleri sonucunda oluşan metan gazından daha fazla elektrik üretimi sağlayabileceği öngörüldüğünden ilerleyen zamanda tesis kapasitesi 1 motor daha konularak 4,2 mw/saate kadar yükseltildi. Bu sayede elektrik üretilerek ülke ekonomisine katkı sağlanırken aynı zamanda çöp sahasından çıkan gaz değerlendirilerek küresel iklim değişikliğinin önlenmesine katkı sağlandığı belirtildi.



Trabzon'un Sürmene ilçesindeki Çamburnu mevkiindeki Katı Atık Depolama Tesisi'ni protesto etmek isteyen vatandaşlar zaman zaman çöp tırlarının yolunu keserek eylemler yapıyor.