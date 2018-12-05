15 lira için hayatını kararttı

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada tutuklu sanık B.C.İ. (27), maktul M. Y.'nin (88) yakınları ile avukatları hazır bulundu. Sanık, yaptığı savunmada pişmanlığını belirterek, "Bugüne kadar hiç suç işlemedim. Bir anlık gafletti. Çok pişmanım" dedi.

Mahkame heyeti, sanık B.C.İ.'ye, kasten adam öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Kırmızı Toprak Mahallesi'ndeki evinde kiracı olarak oturan B.C.İ., Mayıs 2014'de ev sahibi M. Y.'dan 15 lira borç para istemiş, parayı alamayınca sinirlenerek maktülün başına 3 defa tuğla ile vurarak öldürmüştü. Daha sonra emniyet güçleri tarafından gözaltına alınan B.C.İ. çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

