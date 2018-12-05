Son dakika: Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklanıyor! MPİ Sayısal Loto 5 Aralık bilet sorgulama

Çok sayıda şans oyunu tutkununun heyecanlı bekleyişi bugünkü (5 Aralık 2018) Sayısal Loto çekilişi ile sona eriyor. Bu akşam Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilecek Sayısal Loto çekilişinin sonuçları ve tüm son dakika haberleri anında sabah.com.tr'de olacak.

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Sayısal Loto çekilişi için nefesler tutuldu. Bu akşam 1172. çekilişi gerçekleşecek olan Sayısal Loto'da 6 bilen çıkıp büyük ikramiyeyi alabilecek mi? Büyük ikramiyenin 6 milyonu geçtiği Sayısal Loto'nun son çekilen sonuçları haberimizde yer alıyor. Sayısal Loto çekilişi, 5 Aralık Çarşamba 2018 tarihinde Ankara'da Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21.40'ta gerçekleştirilecek.

İşte 5 Aralık 2018 tarihli Sayısal Loto çekilişi ile ilgili tüm detaylar...