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Suç örgütü soruşturmasında 6 tutuklama

’da suç örgütü iddiasıyla adliyeye sevk edilen aralarında avukat, polis ve zabıt katibinin de yer aldığı 13 kişiden 6’sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 6.12.2018 07:22 Güncelleme Tarihi: 6.12.2018 07:22
Suç örgütü soruşturmasında 6 tutuklama
Bartın'da Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince aralarında avukat, polis ve zabıt katibinin de yer aldığı 13 zanlıya yönelik suç örgütü kurmak iddiasıyla operasyon düzenlendi. 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kurulan örgüte üye olmak, örgüt faaliyetleri kapsamında nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve çocuk düşürme' iddialarıyla göz altına alınan zanlılar emniyette sorgularının ardından Bartın Adliyesi'ne sevk edildi. Adliyede hakim karşısına çıkartılan zanlılardan avukat Akın A., İrfan A., Davut Ö., Yasin D., Ali K. ve Hüseyin A. tutuklanırken, diğer zanlılar ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
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Suç örgütü soruşturmasında 6 tutuklama
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