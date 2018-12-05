Türk avukat kaza kurbanı

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Tayland'ın ünlü turizm adası Phuket'te yaşanan trafik kazasında 28 yaşındaki Türk avukat Zehra Yalçınkaya hayatını kaybetti.Kaza, 29 Kasım gecesi Chalong bölgesindeki Land ve Houses Park yakınlarında meydana geldi.Tayland basınında yer alan haberlere göre, Muay Thai boksörü olduğu belirtilen Cezayir vatandaşı Amine Halimi'nin (26) kullandığı motosiklet, seyir halindeyken karşı yönden gelen ve aniden U dönüşü yaptığı belirtilen bir otomobile çarptı. Kazada sürücü Halimi ile arkasında oturan Yalçınkaya hayatını kaybetti. Hollanda ve Türk vatandaşlığı bulunan Yalçınkaya'nın cenazesinin işlemlerinin tamamlanmasından sonra Türkiye'ye getirilerek memleketi Trabzon'da toprağa verileceği öğrenildi.