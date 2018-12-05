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Türk avukat kurbanı

CEVDET ÖZDEMİR
CEVDET ÖZDEMİR Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 5.12.2018
Türk avukat kaza kurbanı
Tayland'ın ünlü turizm adası Phuket'te yaşanan trafik kazasında 28 yaşındaki Türk avukat Zehra Yalçınkaya hayatını kaybetti.
Kaza, 29 Kasım gecesi Chalong bölgesindeki Land ve Houses Park yakınlarında meydana geldi.
Tayland basınında yer alan haberlere göre, Muay Thai boksörü olduğu belirtilen Cezayir vatandaşı Amine Halimi'nin (26) kullandığı motosiklet, seyir halindeyken karşı yönden gelen ve aniden U dönüşü yaptığı belirtilen bir otomobile çarptı. Kazada sürücü Halimi ile arkasında oturan Yalçınkaya hayatını kaybetti. Hollanda ve Türk vatandaşlığı bulunan Yalçınkaya'nın cenazesinin işlemlerinin tamamlanmasından sonra Türkiye'ye getirilerek memleketi Trabzon'da toprağa verileceği öğrenildi.
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Türk avukat kaza kurbanı
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