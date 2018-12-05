BUGÜN NELER OLDU

Niğde'deki Demirazık Dağı'nda, acil tıp teknisyeni Hilal İşcan ile birlikte yaptığı Eznevit Tepesi tırmanışının ardından dönüşe geçtikleri sırada, çığ altında talan Kemal Karakoç'u arama çalışmaları sürüyor. Konya Mevlana Dağcılık Kulübü üyesi Kemal Karakoç (27) için çeşitli illerden gelerek seferber olan AFAD, UMKE, AKUT ve JAK ekiplerinin, Jandarma Genel Komutanlığı'na ait Sikorsky tipi helikopterin de deste��iyle sürdürdükleri aramalara, gece sıcaklık eksi 17 dereceye kadar düştüğü için ara verildi. Dün sabah yeniden başlayan çalışmalara, Samsun AFAD ekibi tarafından getirilen "Abrek" isimli kadavra köpeği de katıldı. Bacağında platin bulunan Karakoç'a ulaşabilmek için metal dedektörü de kullanan ekipler, 4 metreyi bulan karda, genişliği 5 ile 10 metre, uzunluğu da 500-700 metre olan çığ alanını didik didik arasa da bir sonuç alamadı.Dağcılık Federasyonu Konya Temsilcisi Hüseyin Turan ise SABAH'a konuştu. Kış mevsimindeki zirve tırmanışlarında zemine özel ekipmanları bulunan en az 6 kişilik sporcu grubunun birlikte hareket etmesi gerektiğini anlatan Turan, "Kemal, çok doğasever, çok iyi bir insandı. İki kişi tırmanış yapılmaması gerektiğini bilmesine rağmen doğa sevgisi ve zirve aşkına yenik düştü" dedi. Çığdan kurtulan ve 16 saat sonra dağdan indirilen diğer dağcı Hilal İşcan ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.