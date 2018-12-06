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'da kamyonet uçuruma yuvarlandı

'nın ilçesinde, uçuruma yuvarlanan kamyonetteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 6.12.2018 19:55
Antalya'da kamyonet uçuruma yuvarlandı

Yusuf Durusoy'un (38) kullandığı 07 E 7045 plakalı kamyonet, Mahmutlar Mahallesi Gökbel Yaylası kırsal yolunda, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı.

Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücünün kamyonetteki annesi Ümmühan Durusoy (69) olay yerinde hayatını kaybederken, eşi Rukiye Durusoy (32) ağır yaralandı.

Rukiye Durusoy, ambulansla Aladdin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ümmühan Durusoy'un cenazesi de aynı hastanenin morguna kondu.

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Antalya'da kamyonet uçuruma yuvarlandı
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