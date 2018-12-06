Kara Havacılık Komutanlığı darbe girişimi davası sürüyor

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Kara Havacılık Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 152 kişinin yargılandığı davada, sanıkların esasa ilişkin savunmaları alındı.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, sanıklar, yakınları ve taraf avukatları katıldı.

SANIK ÜSKAYA, O GECE YAŞANANLARI ANLATTI

Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde esasa ilişkin savunma yapan eski binbaşı Mehmet Semih Üskaya, 15 Temmuz'da Kara Havacılık Komutanlığı Harekat Merkezi'nde nöbetçi olduğunu söyledi. Olay günü nöbetçi olmasının kendisinin inisiyatifinde olmadığını savunan Üskaya, hayatının hiçbir döneminde sıralı amirleri dışında kimseden emir almadığını, o gece de emir aldıkları kişilerin sıralı amirleri olduğunu belirterek, yasa dışı bir eylemde bulunmadığını iddia etti.

Eski binbaşı Okan Kocakurt böyle yakalanmıştı

"BUNDAN SONRA EMİR KOMUTA BENDE"

Kara Havacılık Harekat Merkezi'nde darbe faaliyetini yönettiğine dair savcılık mütalaasını reddeden Üskaya, asteğmen Anıl Korkmaz ile harekat merkezinde otururken, saat 22.00 sıralarında eski binbaşı Okan Kocakurt'un odaya geldiğini, "TSK yönetime el koymuştur. Şu saatten sonra buranın emir komutası bende." dediğini öne sürdü.

O andan itibaren görev yerinde etkisizleştirildiğini ileri süren Üskaya, savunmasına şöyle devam etti:

"Sözde sıkıyönetim direktifini alan Kocakurt, 'Şu anda TSK sıkıyönetim ilan etmiştir. Buranın emir komutası benim sorumluluğumdadır.' dedi. Ben de olayın aslını öğrenmek için kendisine kurmay başkanına gitmek istediğimi söyledim. O da bana 'Madem gideceksin, al şu zarfı da götür.' dedi.

"O GECE YANIMDA SİLAHIM DA YOKTU"

Ben Genelkurmay Hareket Merkezi'ni de aramak istedim. Okan Kocakurt da silahını gösterdi. Kurmay başkanıyla görüşmedeki maksadım bulunduğum ortamdan kurtulmak ve emrin içeriğini öğrenmekti. Benim bu olaya müdahil olmamam sözde sıkıyönetim emrini ast birliklere iletmememden bellidir. Kocakurt beni pasifize etmiştir. Ayrıca o gece yanımda silahım da yoktu."

"Ben darbeci olsam, oradaki emirleri ivedilikle diğer birliklere gönderirdim." diyen Üskaya, nöbetçi olduğundan dolayı mesaide olduğunu, dışarı çıkmaya çalıştığını, ancak bulunduğu ortamı terk edemediğini öne sürdü.

FETÖ ile bir bağı olmadığını savunan Üskaya, beraat talebinde bulundu.

Duruşmaya yarın sanık savunmalarıyla devam edilecek.