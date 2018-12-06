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Komşu kavgasında kan aktı! 1'i polis 2 kişi yaralı

'da bir apartmanda komşular arasında gürültü yüzünden çıktığı iddia edilen tartışmasının kavgaya dönüşmesi sonucu kavgayı ayıran 1 kişi ile olaya müdahale eden 1 polis bıçakla yaralandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 6.12.2018 08:22 Güncelleme Tarihi: 6.12.2018 08:27
Komşu kavgasında kan aktı! 1'i polis 2 kişi yaralı

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanda gürültü yaptığı iddiasıyla apartman yöneticisi S.K.(51), gürültü yapan R.U.'yu (44) uyardı. Bu sırada R.U., S.K.'ye saldırdı. Kavgayı ayırmak isteyen aynı apartmandan oturan A.K.(61) R.U.'nun bıçaklı saldırısına uğrayarak sol yana��ından bıçakla yaklaşık 8 santim kesilerek kanlar içinde kalıp hastanelik oldu.

POLİSİ DE YARALADI

Bu sırada olaya müdahale eden bir polis memuru bıçaklı saldırıda dudağından yaralanarak hastanelik oldu. A.K., Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine, yaralı polis memuru ise Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. R.U. da polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Yüzünden bıçaklanan A.K., komşuları arasındaki kavgayı ayırırken R.U.'nun kendisini kazara değil, kasten yaraladığını söyledi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Komşu kavgasında kan aktı! 1'i polis 2 kişi yaralı
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