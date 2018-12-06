Provokatör öğretmen tutuklandı!

Alınan bilgiye göre, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, sosyal medyadaki Allah'a küfreden paylaşımı nedeniyle öğretmen C.D.K. hakkında inceleme başlatarak, açığa alınmasına karar verdi.

BAŞKA SORUŞTURMALAR DA VARMIŞ

Öğretmen C.D.K. hakkında diğer bazı şikayetler nedeniyle de soruşturmalar bulunduğu belirtildi.

Öğretmenin sosyal medya hesabındaki paylaşımlarının ortaya çıkmasının ardından harekete geçen Muratlı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen C.D.K, tutuklandı.