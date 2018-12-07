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Aralık ayının en güzel yayında! 2018 Resimli Cuma mesajları ile sevdiklerini unutma

Müslüman alemi bir mübarek güne daha ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor. Bugün yine dua ve ibadetler ile geçirilecek, camiler dolup taşacak. Sosyal medyada ise yine en çok paylaşılan konular arasında yerini alacak. Sevdiklerinize iletebileceğiniz en güzel resimli cuma mesajları seçenekleri yine sabah.com.tr'de. Bu başlık altından siz de Cuma mesajları seçerek yakınlarınıza iletebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 7.12.2018 09:52 Güncelleme Tarihi: 7.12.2018 09:52
Aralık ayının en güzel Cuma mesajları yayında! 2018 Resimli Cuma mesajları ile sevdiklerini unutma

İslam alemi bir mübarek güne daha ulaşmanın sevincini yaşarken bugün sabah saatlerinden itibaren en güzel resimli trend listesinin ilk sırasında yerini aldı. Bugünün gelmesi ile birlikte dua dolu sözler en çok paylaşılan konular arasında bulunuyor. Sevdiklerini bu önemli günde Cuma mesajları ile hatırlamak isteyenler doğru adresteler. Aralık ayının ilk haftasında yakınlarınıza iletebileceğiniz 2018 Cuma mesajları burada.

RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2018

Bu ayın ilk Cuma gününe özel birbirinden güzel Cuma mesajları şöyle;

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Aralık ayının en güzel Cuma mesajları yayında! 2018 Resimli Cuma mesajları ile sevdiklerini unutma
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