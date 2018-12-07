Babadan yürek dağlayan mektuplar

BUGÜN NELER OLDU

Tekirdağ Çorlu'da özel bir firmada yönetici olarak çalışan Semih Aktolun'a (40) 2.5 yıl önce akciğer kanseri teşhisi konuldu. Ev kadını Dilek Aktolun ile evli, Nilüfer Duru (7) ve Elif Su (5) adında iki kız çocuk babası Aktolun, aylarca tedavi gördü ancak cumartesi günü hayatını kaybetti. Dilek Aktolun, 7 yıllık eşini, çocuklarıyla birlikte gözyaşları arasında toprağa verdikten sonra evine döndü. Eşinin hastalığı sırasında kendisini iyi hissettiği dönemlerde aldığı defterde kızlarına notlar yazdığı aklına gelen Aktolun, defteri okuduğunda eşinin kendisi ve kızı Elif Su'ya ayrı ayrı mektup yazdığını gördü. Eşinin yazdığı mektupları ilk kez ölümünden sonra okuyan Aktolun, gözyaşlarına boğuldu.Semih Aktolun, eşine yazdığı mektupta, "Karıcığım, Allah'a emanet olun. Yas tutup karalar bağlamayın. Hayat devam ediyor ama çok kısa. Kıymetini bilin. Seni çok sevdim. Üzdüğüm zamanlar için hakkını helal et. Hep mutlu olmanızı istedim. Bana çok iyi baktın. Allah, senden bin kere razı olsun. Gurbet elde vatanım, arkadaşım, dostum, yoldaşım oldun. Sizi yalnız bırakacağım için özür dilerim. Allah'ım ne derse razıyım. Allah'ım şehitlik mertebesi verir inşallah. Haram yemedim, yedirtmedim. Sizleri çok sevdim. Her ayrılık erkendir. Zor olan gitmek mi, kalmak mı" ifadelerine yer verdi.Aktolun, küçük kızı Elif Su'ya yazdığı mektupta ise, "Sana masal anlatmak, senin de masal dinlemen, dinlerken uyumanı çok seviyorum. Ben bu sabah biraz erken kalktım. Namaz kıldım, Kuran okudum. Annenin de yanında oturdum. O uyuyordu. O, çok merhametli, vefalı ve akıllı bir kadın. Güzel olduğunu söylemiyorum. Çünkü görüyorsunuz. 15 tatilde İstanbul'da akvaryuma gittik. Çok eğlendiniz. Size verdiğimiz sözleri tutmaya çalışıyoruz. Siz de iyi insan olun, inançlı ve dürüst olun. Sana doyamıyorum kızım" dedi.Dilek Aktolun, eşinin kendisi ve kızına yazdığı mektuplara, onu toprağa verdikten sonra sosyal medya hesabından yazdığı mektupla cevap verdi. Aktolun, mektubunda şunları yazdı: "Kızların Nilüfer Duru ve Elif Su onlara öğrettiğin dualarla seni cennete uğurladı. Bu gece benim evimizde sensiz geçirdiğim ilk zor gece ve ben bunu yazdığın için sana minnettarım. Seni çok sevdim, sevmeye devam edeceğim."