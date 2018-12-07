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Milas-Bodrum havalimanına uçuşlar iptal edildi

'nda pist ışıklandırma sisteminde meydana gelen arıza nedeniyle uçuşlar iptal edildi.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 7.12.2018 22:20 Güncelleme Tarihi: 7.12.2018 22:22
Milas-Bodrum havalimanına uçuşlar iptal edildi

Akşam saatlerinde meydana gelen arızanın ardından Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Milas-Bodrum Havalimanı Başmüdürlüğü tarafından iki ekiple çalışma başlatıldı.

Milas Kaymakamı Eren Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, havalimanındaki uçakların kullandığı alandaki ışıklandırmaların bazılarında elektrik arızası nedeniyle çalışma başlatıldığını, alanda iki ekibin çalışma yürüttüğünü söyledi.

Arslan, "Teknik ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Pistteki güvenlik nedeniyle uçuşlar iptal edildi. Akşam geliş ve gidiş uçuşları iptal edildi." dedi.

Arslan, havacılık kuralları gereği uçuşların dört saat öncesinden iptal edilmesi gerektiğini, bu nedenle gece uçuşlarının yapılamayacağını ifade etti.

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Milas-Bodrum havalimanına uçuşlar iptal edildi
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