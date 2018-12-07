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Oğlunu emanet bıraktı, döverek öldürdüler

’de babasının ’e işe gittiği için bir çifte emanet ettiği 2.5 yaşındaki Miraç dövülerek öldürüldü

NESLİHAN ÖZBOZKURT Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 7.12.2018
Oğlunu emanet bıraktı, döverek öldürdüler
Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşayan Onur Kırçıl, eşinden ayrılınca 2.5 yaşındaki oğlu Miraç'ı yanına aldı. Kırçıl, 5 ay önce İzmir'e çalışmaya giderken oğlu Miraç'ı tanıdığı Feride S. (36) ile birlikte yaşadığı Turan B.'ye (41) emanet etti. Miraç bebek, 3 Aralık'ta merdivenden düştüğü iddiasıyla Tarsus Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Miraç, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Çocuğun vücudunda darp izleri bulunması üzerine gözaltına alınan Feride S., "5 aydır Miraç bebeğe ben bakıyordum. Bebeği Turan B. dövdü. Neden dövdüğünü sorduğumda beni de dövdü" dedi. Bunun üzerine, Turan B. de Hatay'da gözaltına aldı. Turan B. tutuklanırken, Feride S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Miraç'ın cenazesi Tarsus Mezarlığı'nda toprağa verildi. Baba Kırçıl, "Emanet bırakmıştım. Oğlumu dövüp öldürmüşler. Allah'a havale ediyorum" dedi.
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Oğlunu emanet bıraktı, döverek öldürdüler
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