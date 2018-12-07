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Son dakika: operasyonunda 17 tutuklama! Aralarında 'li başkan da var

’nın Kozan ilçesinde yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan, aralarında İlçe Başkanı ve ağabeyinin de bulunduğu 17 kişi tutuklandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 7.12.2018 19:22 Güncelleme Tarihi: 7.12.2018 19:23
Son dakika: Tefecilik operasyonunda 17 tutuklama! Aralarında CHP'li başkan da var
Kozan Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, polis ekipleri, tefecilik yaptığı iddia edilen kişilere geçtiğimiz çarşamba günü operasyon düzenledi. 25 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda boş ve dolu senet, tapu kaydı, çek, pos cihazı, tabanca, kredi kartı ile yüklü miktarda nakit para ele geçirildi.

Şüphelilerden 2'si emniyetten serbest bırakılırken, 23'ü adliyeye sevk edildi. CHP İlçe Başkanı Erkan Karaoğlu'nun da aralarında bulunduğu 17 kişi nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Son dakika: Tefecilik operasyonunda 17 tutuklama! Aralarında CHP'li başkan da var
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