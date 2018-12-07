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Temizlikçi vurgununa gizli kameralı suçüstü

'da bir eve temizliğe giden kadın temizlikçi, iki aylık sürede toplamda 400 bin liralık hırsızlık yaptı. Temizliğe gidişinin her seferinde hırsızlık yapan şüpheliyi eve yerleştirilen gizli kamera ele verdi. Suçüstü yakalanan şüpheli tutuklandı.

EMİR SOMER
EMİR SOMER Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 7.12.2018 09:29 Güncelleme Tarihi: 7.12.2018 09:30
Temizlikçi vurgununa gizli kameralı suçüstü

Hırsızlık olayı İstanbul Ataşehir'de gerçekleşti. Barbaros Mahallesi'nde ikamet eden Melek Neslihan U., iki aylık sürede evinden 400 bin lira değerinde para ve ziynet eşyalarının çalındığını ve evine temizlikçi olarak gelen kişinin hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiğinden şüphelendiğini ifade etti ve araştırma başlatıldı. İddiaya göre; eve temizliğe gelen Fadime A., her seferinde evden hırsızlık yaparak ayrıldı. Eve gizli bir kamera yerleştirildi. Takibe devam eden İstanbul Emniyeti, gizli kameralardan, eşyaları çantasına attığı tespit edilen şüpheli Fadime A.'yı evden çıkışında durdurdu. Hemen üst araması yapıldı.

SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Evdeki çelik kasanın şifresini öğrendiği ve eve her temizliğe geldiğinde hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli Fadime A.'nın üzerinden 40 bin lira nakit para, mağdura ait bir banka kartı, üç bin 800 lira değerinde cüzdan, 15 bin liralık ziynet eşyası, iki bin 500 lira değerinde bir güneş gözlüğü ve gümüş mumluk ile çeşitli aksesuarlar bulundu. Eşyalar, para ve ziynet eşyalarının mağdurun evinden çalındığı belirlendi. Çalınan eşyalar ve paralar sahibine teslim edildi. Gözaltına alınan Fadime A. işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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Temizlikçi vurgununa gizli kameralı suçüstü
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