3D yazıcı ile kafası yapıldı

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Kafatasında küçük kemik eksiklerinin olması durumunda, "kranioplasti" denilen ameliyatla değişik materyaller kullanılarak sorunlu bölge kapatılabiliyor. Kafatasındaki eksik kemik parçasını kusursuz bir şekilde kapatmak için '3D yazıcı' tekniği denilen yöntem Türkiye'de nadiren uygulanmaya başlandı.Bu yöntem son olarak Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Beyin Cerrahi ve Sinir Hastalıkları Uzmanı Dr. Dursun Türköz ve ekibi tarafından enfeksiyon nedeniyle kafatasında kemik kaybı olan Hasan Ayhan'da (34) denendi. Kafasına 3D ile yazıcı ile yapılan titanyum bir parça takılan Ayhan, hem sağlığına kavuştu hem de kafasının görünümü eski halini aldı.Beyin Cerrahi ve Sinir Hastalıkları Uzmanı Dr. Dursun Türköz, "Ameliyatı Karadeniz Bölgesi'nde ilk kez gerçekleştirmekten büyük gurur duyuyoruz. Ameliyat önceleri kronioplasti kiti adı verilen kemik çimentosu ile yapılıyordu. Bu teknikte her hastamız için sadece o hastaya özel hesaplanarak boyutları ve şekli belirlenen kemik parçaları kullanılıyor. Böylece ameliyatı sıfır hatayla yapma şansına sahip oluyoruz. Ayhan ise "Aynaya baktığımda ağlıyordum. Dışarı rahat çıkamıyordum. Çünkü herkes bana bakıyordu. Konuşma güçlüğü çekiyordum. Yemek yerken ağzımdan dökülüyordu. Ama şimdi rahat konuşmaya başladım ve yemek yiyebiliyorum" dedi. Eşi Emine Ayhan, "Eşim ve biz psikolojik olarak zor zamanlar geçirdik. Zor zamanları birlikte atlattık" diye konuştu.